Пьяный водитель иномарки столкнулся с пассажирским автобусом в Иркутске

Утром, 5 февраля, в Иркутске произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Предварительно, водитель «Рено Логан» попытался развернутся по улице Лермонтова через двойную сплошную, но оказался прямо перед автобусом.
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