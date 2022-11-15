«Заставляет цвет нации умирать»: СМИ назвали указ Зеленского подрывающим боевой дух украинцев

Владимир Зеленский одним своим указом подрывает боевой дух украинцев. К такому мнению пришли западные СМИ, оценившие действующий с конца февраля указ об ограничении на перемещения, который мешает миллионам граждан работать и обеспечивать свои семьи.
Владимир Зеленский одним своим указом подрывает боевой дух украинцев. К такому мнению пришли западные СМИ, оценившие действующий с конца февраля указ об ограничении на перемещения, который мешает миллионам граждан работать и обеспечивать свои семьи.
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