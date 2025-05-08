Путин: Россия и Китай вместе защищают историческую правду о ВОВ

РИА Новости/Алексей Никольский Россия и Китай вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне и противодействуют проявлениям нацизма, заявил 8 мая президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
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