Путин: Россия и Китай вместе защищают историческую правду о ВОВ

РИА Новости/Алексей Никольский Россия и Китай вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне и противодействуют проявлениям нацизма, заявил 8 мая президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.