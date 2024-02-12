Военкор Живов: ВС РФ повысят эффективность связи с помощью Starlink

Военный корреспондент Алексей Живов прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы России начали использовать системы Starlink компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX в зоне специальной военной операции на Украине.
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