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Военкор Живов: ВС РФ повысят эффективность связи с помощью Starlink

Военкор Живов: ВС РФ повысят эффективность связи с помощью Starlink

Военный корреспондент Алексей Живов прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы России начали использовать системы Starlink компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX в зоне специальной военной операции на Украине.

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