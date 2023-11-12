Удивительно красивая роза сорта Osiria

Удивительная двухцветная роза под названием Osiria была селекционирована в 1978 году фирмой Кордес. Ее основная особенность это оригинальная окраска: лепестки внутри бархатные, темно-красного цвета и снаружи серебристо-белые, с сильным ароматом.
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