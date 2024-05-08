Коршуновский ГОК поздравил ветеранов с Днем Победы

Сотрудники ПАО «Коршуновский ГОК» (КГОК) поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы. Сегодня в составе ветеранской организации Коршуновского ГОКа шесть тружеников тыла и один малолетний узник концентрационных лагерей.