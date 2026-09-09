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«У меня как у члена ХДС кровью обливается сердце»: Меркель об успехе АдГ на выборах

«У меня как у члена ХДС кровью обливается сердце»: Меркель об успехе АдГ на выборах

Экс-канцлер Ангела Меркель назвала успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт переломом в истории ФРГ.

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