Представитель РПЦ Кипшидзе поддержал идею Лолиты о восстановлении храма

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал инициативу певицы Лолиты Милявской о восстановлении храма в новом регионе России.
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