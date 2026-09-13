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Звезда КХЛ воюет с родным клубом! Кравцов травмировался, отказался пересматривать контракт и бросить «Трактор»

Звезда КХЛ воюет с родным клубом! Кравцов травмировался, отказался пересматривать контракт и бросить «Трактор»

Конфликт продолжается.«Трактор» славится своей хоккейной школой. Нестеров, Войнов, Кузнецов, Ничушкин — все они делали свои первые шаги в Челябинске.

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