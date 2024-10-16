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За рулем

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  • Boris Max
    Цена где...Мощность этого вн...
  • Владимир Пятицкий
    ну и на хрена такой авто,не выезжай протри ,китайское гавноВот несколько сов...
  • А Кудасов
    Самое то что бы в магазин на противоположной стороне улицы или в театр когда придёт охота прошвырнуться. А в остально...Мощность этого вн...

ЛиАЗ-677 опередил свое время — верите?

ЛиАЗ-677 опередил свое время — верите?

Самый массовый автобус Ликинского завода, который назывался ЛиАЗ‑677, имел важную техническую особенность, о которой мало кто догадывался: его коробка передач была автоматической! Двухступенчатый автомат (1,79/1,00) – результат совместной разработки НАМИ и ЛАЗа.

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