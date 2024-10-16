ЛиАЗ-677 опередил свое время — верите?

Самый массовый автобус Ликинского завода, который назывался ЛиАЗ‑677, имел важную техническую особенность, о которой мало кто догадывался: его коробка передач была автоматической! Двухступенчатый автомат (1,79/1,00) – результат совместной разработки НАМИ и ЛАЗа.