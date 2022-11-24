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«Работодатель года — 2022». Почему «Энтерра Софт» стала победителем премии «Народный знак качества»

«Работодатель года — 2022». Почему «Энтерра Софт» стала победителем премии «Народный знак качества»

Безлимитный кофе и фрукты, литература и поездки за рубеж — за эти и не только «плюшки» для своих сотрудников компания «Энтерра Софт» стала победителем в номинации «Работодатель года» премии «Народный знак качества-2022» (её организовали портал amic.

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