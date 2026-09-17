Аналитики DolgovPro отметили, что цена квадратного метра в Москве в три раза выше, чем в области

Аналитики компании DolgovPro сообщили изданию «Московская перспектива» , что средняя цена квадратного метра жилья в Москве в сентябре 2026 года составила 674 тысячи рублей, что почти в три раза выше, чем в Московской области, где средняя цена — 228 тысяч рублей.