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Аналитики DolgovPro отметили, что цена квадратного метра в Москве в три раза выше, чем в области

Аналитики DolgovPro отметили, что цена квадратного метра в Москве в три раза выше, чем в области

Аналитики компании DolgovPro сообщили изданию «Московская перспектива» , что средняя цена квадратного метра жилья в Москве в сентябре 2026 года составила 674 тысячи рублей, что почти в три раза выше, чем в Московской области, где средняя цена — 228 тысяч рублей.

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