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Фицо: Украина расплатится за западную авантюру присутствием иностранных войск

Фицо: Украина расплатится за западную авантюру присутствием иностранных войск

Украине придется дорого заплатить за «западную авантюру». Платой за опрометчивые поступки станут потеря территорий и присутствие иностранного военного контингента, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook*.

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