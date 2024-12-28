Украине придется дорого заплатить за «западную авантюру». Платой за опрометчивые поступки станут потеря территорий и присутствие иностранного военного контингента, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook*.
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