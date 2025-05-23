В Санкт-Петербурге полицейские столичного района Южное Медведково задержали соучастника телефонных мошенников, лишивших пенсионерку личных сбережений, а ее дочь квартиры

Предварительно установлено, что 69-летней москвичке позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей социального обеспечения, и под предлогом перерасчета пенсии убедила её продиктовать код из СМС-сообщения от портала государственных услуг.
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