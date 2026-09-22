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Журнал «Профиль»

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Пост радиационного контроля Запорожской АЭС поврежден ударом украинского беспилотника

Пост радиационного контроля Запорожской АЭС поврежден ударом украинского беспилотника

Дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанес удар по посту радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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