Отдан смертельный приказ по Чернигову: главная новость СВО 10 июля

Обстановка на Черниговском направлении накаляется до предела. Киевский режим пошел на беспрецедентную жестокость по отношению к собственным гражданам, отдав ВСУ прямой приказ минировать приграничные водоемы в Черниговской области.
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