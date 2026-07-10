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Аргументы и Факты

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Отдан смертельный приказ по Чернигову: главная новость СВО 10 июля

Отдан смертельный приказ по Чернигову: главная новость СВО 10 июля

Обстановка на Черниговском направлении накаляется до предела. Киевский режим пошел на беспрецедентную жестокость по отношению к собственным гражданам, отдав ВСУ прямой приказ минировать приграничные водоемы в Черниговской области.

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