Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» ликвидировали пять украинских беспилотников на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).
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