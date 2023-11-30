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Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» ликвидировали пять украинских беспилотников на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

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