Министр просвещения в очередной раз опозорился. Володин уже не выдержал и высказал Кравцову все что он о нем думает

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Борис Выдрин

Как раз Серёга Кравцов - не русский, потому его и держат в кресле министра дебилизации. В официальной биографии занявшего кресло министра просвещения Сергея Кравцова перечислены места учебы и работы, но не говорится о том, что он вообще-то не Кравцов, а Браун. Как выяснил «Собеседник», будущий член правительства сменил фамилию в 2010 году, об этом осталась информация в архиве загса. Экс-Браун взял фамилию своей матери — Кравцовой Аллы Юрьевны. При этом брат министра Юрий оставил себе фамилию отца. Несмотря на разные фамилии, вся семья, за исключением самого чиновника, владеет бизнесом в Чехии. На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра. Через нее Sergey Braun, Alla Kravtsova и Yury Braun принадлежат две квартиры в Карловых Варах — курортном городе, пользующемся особой любовью у русских