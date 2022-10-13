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Иерусалим охватили беспорядки после убийства 18-летнего парня военными

Иерусалим охватили беспорядки после убийства 18-летнего парня военными

REUTERS/Ammar Awad Иерусалим этой ночью охватили беспорядки - сотни палестинцев вышли на улицы после того, как 18-летний местный житель был убит израильскими военными в результате обстрела лагеря беженцев недалеко от Вифлеема.

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