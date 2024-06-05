«Я твоя мама. Уже люблю»: Женя Малахова раскрыла пол будущего ребенка

Актриса устроила гендер-пати. Ломакин СергейВ ресторане Omela собрались подруги актрисы, среди которых Лиза Моряк, Анна Пескова, Елена Кулецкая, Елена Николаева, Lova Lova, Галина Ржаксенская, Василиса и многие другие.
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