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На Кубани – штормовое предупреждение: ливень, мокрый снег, налипание и гололед на дорогах

На Кубани – штормовое предупреждение: ливень, мокрый снег, налипание и гололед на дорогах

В крае ожидаются очень сильные осадки. В пятницу - дождь, в субботу - дождь, мокрый снег и снег, в воскресенье - мокрый снег, снег, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

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