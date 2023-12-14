На Кубани – штормовое предупреждение: ливень, мокрый снег, налипание и гололед на дорогах

В крае ожидаются очень сильные осадки. В пятницу - дождь, в субботу - дождь, мокрый снег и снег, в воскресенье - мокрый снег, снег, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
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