ТАСС: средний размер накопительной пенсии в 2027 году превысит 1,8 тыс. руб

Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846,34 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.