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ТАСС: средний размер накопительной пенсии в 2027 году превысит 1,8 тыс. руб

ТАСС: средний размер накопительной пенсии в 2027 году превысит 1,8 тыс. руб

Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846,34 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

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