Марк Цукерберг признался в принуждении к цензуре Белым домом

В принуждении к цензуре со стороны Белого дома по отношению к критическим статьям о COVID-19 и информации о бизнес-связях сына президента США Хантера Байдена признался гендиректор Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг.
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