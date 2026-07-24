Тест-драйв нового Renault Duster III: почему я передумала его покупать после изучения цен

Когда я впервые увидела третий Duster вживую, а не на фотографиях, первая мысль была: «Наконец-то!». Ощущение, будто старый друг, который годами носил удобную, но безнадежно немодную одежду, вдруг появился в стильном, современном костюме, но с тем же надежным характером внутри.