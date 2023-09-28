В мясе якутских коров найдено рекордное количество Омега-3

Один из главных показателей питательной ценности - соотношение полиненасыщенных к насыщенным жирным кислотам – у якутской говядины вдвое превышает рекомендованные значения Всемирной организации здравоохранения.
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