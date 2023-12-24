Президент Аргентины Милей не знает размер зарплаты, деньгами распоряжается сестра

Победивший на выборах в ноябре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей в эфире телеканала Canal 13 отвечая на вопрос, сколько зарабатывает президент ответил, что не знает размер своей зарплаты, его деньгами распоряжается его сестра.
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