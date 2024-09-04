«Как они следующие выборы проводить будут?»: США вводят санкции из-за «вмешательства» RT

США ввели санкции против главреда RT Маргариты Симоньян и ряда сотрудников. В Минфине Соединённых Штатов утверждают, что это сделано в том числе в рамках борьбы с «иностранным вмешательством в выборы в США».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии