В России предложили создать газовую инспекцию

Natali NIKOLAYEVA

При власти мафии в государстве, грабящей население, людоедское отношение к простому народу, ЧУДОВИЩНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ, в принципе НЕ МОГУТ исключить "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР"... никакой аппаратурой автоматического отключения, которые можно просто сломать, если у человека, "обиженного на власть, на черта лысого" есть желание "громко хлопнуть дверью"..., чтоб все содрогнулись... Сначала нужно вернуться к строительству НОРМАЛЬНОГО, РАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, при котором случаев умысла будет гораздо меньше, хотя бы потому, что люди станут психически здоровее... А пока, читайте, чем занимаются наши горе-правители от ворья и жулья... https://zen.yandex.ru/media/id/5ff9fead5b6d56199f5d805a/to-vdgo-naviazyvanie-grabitelskih-cen-monopolistami-5ff9fec2af142f0b171d303a