Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Надо не обещать,а сделать так,что бы больше НИ ОДНА эл.розетка на Украине не могла никого йобнуть током,совсем...,тог...За Белгород надо ...
  • ММ
    "Они — бесы — изгоняются постом и молитвой."- ВРЁТ!!! Во время Великой Отечественной войны солдаты-атеисты уничтожали...«Удар по Белгород...
  • ольга
    Да вы не статейки пишите, а делайте что-нибудь. Столько букв впустую написалиЗа Белгород надо ...

«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

Мрази били системой "Ольха" с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами чешской РСЗО Vampire. Били специально по местам скопления родителей с детьми.

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Комментарии
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ольга
Только что вышла статья- укры пытаются  Россию спровоцировать. Это не удастся! Все ! Приплыли! Кто бы сомневался! Опять выскажут обеспокенность!
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7 час.
widgmailru гуськов
а чоб вы хотели от еврея наркозе, порицания евреем соловьевым или где... запретить к ебеням всю гнилую мойву на территории РФ...
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4 час.
М
ММ
&quot;Они — бесы — изгоняются постом и молитвой.&quot;- ВРЁТ!!! Во время Великой Отечественной войны солдаты-атеисты уничтожали этих бесов оружием и матерными словами. И не надо вместо уничтожения врага заниматься религиозной пропагандой!
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58 мин.

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