«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

ольга Только что вышла статья- укры пытаются Россию спровоцировать. Это не удастся! Все ! Приплыли! Кто бы сомневался! Опять выскажут обеспокенность!

widgmailru гуськов а чоб вы хотели от еврея наркозе, порицания евреем соловьевым или где... запретить к ебеням всю гнилую мойву на территории РФ...