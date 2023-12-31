Мрази били системой "Ольха" с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами чешской РСЗО Vampire. Били специально по местам скопления родителей с детьми.
«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»
Комментарии
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ольга
Только что вышла статья- укры пытаются Россию спровоцировать. Это не удастся! Все ! Приплыли! Кто бы сомневался! Опять выскажут обеспокенность!
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7 час.
widgmailru гуськов
а чоб вы хотели от еврея наркозе, порицания евреем соловьевым или где... запретить к ебеням всю гнилую мойву на территории РФ...
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4 час.
М
ММ
"Они — бесы — изгоняются постом и молитвой."- ВРЁТ!!! Во время Великой Отечественной войны солдаты-атеисты уничтожали этих бесов оружием и матерными словами. И не надо вместо уничтожения врага заниматься религиозной пропагандой!
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58 мин.
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