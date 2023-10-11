АвтоВАЗ теперь будет разрабатывают электронику и ПО вместе с ядерщиками из НИЯУ МИФИ

АвтоВАЗ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» объявили о начале стратегического сотрудничества для разработки автомобильной электроники и специализированного программного обеспечения.
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