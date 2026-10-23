Встреча прошла на СКА Арене в Санкт-Петербурге 22 октября. Уже в первом периоде команды забросили семь шайб — это рекорд по скоростроте забитых голов в истории турнира: 16 минут 6 секунд с начала матча.
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