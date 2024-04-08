Al Qahera News: прогресс достигнут на переговорах по перемирию в Газе

Стороны конфликта в секторе Газа достигли прогресса в египетской столице Каире. Они обсуждают возможность объявление перемирия в регионе, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
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