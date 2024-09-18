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Шесть лет обновлений Android для бюджетного смартфона. Samsung Galaxy A16 5G будет уникальным предложением на рынке

Шесть лет обновлений Android для бюджетного смартфона. Samsung Galaxy A16 5G будет уникальным предложением на рынке

Samsung готова обеспечивать многолетней поддержкой обновлений даже бюджетные смартфоны.  Как сообщается, Galaxy A16 5G станет первым недорогим аппаратом корейского гиганта, для которого Samsung будет обеспечивать шесть лет обновлений.

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