Винисиус о 3:2 с «Сити»: «Видел баннер – подобное придает сил, и я отлично сыграл. Фанаты знают историю «Реала» в ЛЧ»

«Вышло неплохо. Я провел отличную игру. Мы хорошо защищались, и не имеет значения, кто забивает или кого признают самым ценным, ведь мы все здесь для того, чтобы добиваться больших успехов в этой футболке и выводить «Реал» на первые места.