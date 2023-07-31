Военное обозрение

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ХIV век. Москва выходит на историческую арену

ХIV век. Москва выходит на историческую арену

Кремль при Иване Калите. Худ. А. Васнецов. В этой статье речь идет о том, как и почему Москва встала во главе объединительного процесса Руси.

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