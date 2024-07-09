Кинологическая служба МВД отметила юбилей

115 лет назад в Петербурге открылся первый в Российской империи питомник полицейских сыскных собак Сегодня в Петербурге у каждой из силовых структур есть своя кинологическая служба – у Росгвардии, у таможни.
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