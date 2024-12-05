Неполадки на Украине или диверсия: почему Чехия перестала получать российскую нефть по «Дружбе»

В Чехию прекратила поступать российская нефть по трубопроводу «Дружба», сообщили 4 декабря представитель нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл и министр промышленности страны Лукаш Влчек.
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