Жан Новосельцев: Полиция знала о покушении на Трампа. Ждали убийства

Стрелка, который ранил Трампа, видели десятки людей, они звали полицию, однако никто не реагировал. На обнародованном в сети видео отчётливо видно, как убийца мостится на крыше и выбирает удобную для стрельбы позицию.
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