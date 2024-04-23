Боррель рассказал о поставках Киеву

По словам дипломата, несколько государств-членов Евросоюза на встрече профильных министров выразили готовность поставить системы ПВО и соответствующие боеприпасы Киеву в ближайшее время, передает РИА «Новости».
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