Более 720 некоммерческих организаций примут участие в конкурсе грантов мэра Москвы

В 2023 году в конкурсе грантов мэра Москвы будут участвовать больше 720 некоммерческих организаций. Общий бюджет мероприятия составит 600 миллионов рублей, сообщила глава комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.