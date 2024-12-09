RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Экс-владельцы ЧЭМК решили доказать законность приватизации в 1990-х

Экс-владельцы ЧЭМК решили доказать законность приватизации в 1990-х

Власти не могли не знать о приватизации Челябинского электрометаллургического комбината в 1990-х годах и санкционировали её, следовательно, поводов для национализации не было, утверждают юристы экс-владельцев ЧЭМК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх