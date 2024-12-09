Экс-владельцы ЧЭМК решили доказать законность приватизации в 1990-х

Власти не могли не знать о приватизации Челябинского электрометаллургического комбината в 1990-х годах и санкционировали её, следовательно, поводов для национализации не было, утверждают юристы экс-владельцев ЧЭМК.
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