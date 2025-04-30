EWOR запускает программу «стипендий для стартаперов» с $68 млн

Поддержка предпринимателей на ранних стадиях, похоже, внезапно вошла в моду в Европе. Еще в марте подкастер и венчурный инвестор Гарри Стеббингс с большим энтузиазмом запустил Project Europe, цель которого - поддержать основателей в возрасте до 25 лет с помощью небольшого фонда в 10 миллионов долларов - по образцу «стипендии Питера Тиля» прошлых лет.