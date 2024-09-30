Водителей вновь ждут массовые проверки на дорогах

Сегодня, 30 сентября, водителей ждут массовые проверки, рассказали в ГИБДД города. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 30 сентября в Петрозаводске пройдет “Контроль трезвости”.
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