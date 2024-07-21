Ученые изучат, как форелеводы влияют на рост паразитов в Сямозере

Экосистема озера в Пряжинском районе трансформируется под влиянием форелеводческих хозяйств и отдыхающих Специалисты из Института биологии КарНЦ РАН проведут оценку состояния естественной популяции леща, обитающего в озере Сямозеро, которое расположено в Пряжинском районе Карелии.
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