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Трамп: Нефть Венесуэлы пополнит опустошенные запасы США

Трамп: Нефть Венесуэлы пополнит опустошенные запасы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть, доступ к которой Вашингтон получает в рамках новой сделки с Венесуэлой, планируется использовать в том числе для восстановления стратегического нефтяного резерва страны.

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