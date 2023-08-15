Понесет ли кто-то ответственность за стратегическое планирование военной операции на Украине

Планирование военной операции заключается не только в том, чтобы определить военные и политические цели и задачи кампании и варианты их реализации, но и в том, чтобы спрогнозировать возможную реакцию других государств, добиться поддержки или невмешательства от других стран, организовать необходимый информационный фон.
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