Военное обозрение

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Понесет ли кто-то ответственность за стратегическое планирование военной операции на Украине

Понесет ли кто-то ответственность за стратегическое планирование военной операции на Украине

Планирование военной операции заключается не только в том, чтобы определить военные и политические цели и задачи кампании и варианты их реализации, но и в том, чтобы спрогнозировать возможную реакцию других государств, добиться поддержки или невмешательства от других стран, организовать необходимый информационный фон.

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