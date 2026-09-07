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SPLETNIK

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"Изображает из себя угнетенного представителя рабочего класса". Эндрю Гарфилда раскритиковали в сети за его угрозу миллиардерам

"Изображает из себя угнетенного представителя рабочего класса". Эндрю Гарфилда раскритиковали в сети за его угрозу миллиардерам

43-летнего актёра Эндрю Гарфилда раскритиковали в сети после его высказывания о том, что миллиардеры должны напугаться "до смерти" после просмотра его нового фильма о бунте против богатых.

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