Россияне возвращаются из Вьетнама: как мечты о райской жизни сталкиваются с реальностью Ирина ВальковаВ последние годы Вьетнам стал одним из популярных направлений для россиян не только в туристических целях, но и как потенциальное место для переезда.
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