📌📷Красивый кадр схода с 4 подкрыльевых узлов подвески Су-34НВО термостойких авиабомб ФАБ-500Т в планирующей управляемой модификации с комплектами УМПК.
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📌📷Красивый кадр схода с 4 подкрыльевых узлов подвески Су-34НВО термостойких авиабомб ФАБ-500Т в планирующей управляемой модификации с комплектами УМПК.