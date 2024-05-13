Расчлененные человеческие останки нашли в мусорных пакетах в Петербурге

ВА

Владимир Акулов

Ошибка Бога в том , что он не предусмотрел большое количество *расчлененок* в Питере ! Надо было Создателю придумать так ... Чтобы жители Питера могли при необходимости легко разбираться на части , как в игре лего ! Чтобы голова , ноги , руки у них были на липучках или на молниях ! Тогда бы кровавым потрошителям не пришлось бы разрезать свои жертвы на части огромными ножами ! Бр-бр-бр-!!