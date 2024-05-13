По предварительным данным, это женщина 35-40 лет В минувшее воскресенье, 12 мая, в Пушкинском районе Петербурга в мусорных пакетах нашли расчлененные человеческие останки.
Расчлененные человеческие останки нашли в мусорных пакетах в Петербурге
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ошибка Бога в том , что он не предусмотрел большое количество *расчлененок* в Питере ! Надо было Создателю придумать так ... Чтобы жители Питера могли при необходимости легко разбираться на части , как в игре лего ! Чтобы голова , ноги , руки у них были на липучках или на молниях ! Тогда бы кровавым потрошителям не пришлось бы разрезать свои жертвы на части огромными ножами ! Бр-бр-бр-!!
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