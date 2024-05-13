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Петербургский дневник

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Расчлененные человеческие останки нашли в мусорных пакетах в Петербурге

Расчлененные человеческие останки нашли в мусорных пакетах в Петербурге

По предварительным данным, это женщина 35-40 лет В минувшее воскресенье, 12 мая, в Пушкинском районе Петербурга в мусорных пакетах нашли расчлененные человеческие останки.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ошибка  Бога  в  том  ,  что  он  не  предусмотрел  большое  количество  *расчлененок*  в  Питере  !  Надо  было  Создателю придумать  так  ...  Чтобы  жители  Питера  могли  при  необходимости  легко  разбираться  на  части  ,  как  в  игре  лего  ! Чтобы  голова  ,  ноги  ,  руки  у  них  были  на  липучках  или  на  молниях  !  Тогда  бы  кровавым  потрошителям  не  пришлось бы разрезать свои  жертвы на  части  огромными  ножами  !  Бр-бр-бр-!!
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